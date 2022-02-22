المؤبد لرجل وامرأة أرغما فتاتين على ممارسة الرذيلة

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

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حاولت فتاتان آسيويتان الهرب من شقة بالطابق الثاني بإحدى البنايات بمنطقة النعيمية عن طريق ربط الشراشف والنزول بها، الأولى سقطت على الأرض وأصيبت بكسر في الحوض ونزفت دماء كثيرة والثانية سقطت على شرفة في الطابق الأول ، وأصيبت بجروح طفيفة واستيقظ أصحاب الشقة، وقاموا بالاتصال بالشرطة، وتم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى كما تم ضبط المتهمين.

وعليه قضت محكمة جنيات عجمان بالسجن المؤبد على المتهم الأول (ش، س) يبلغ من العمر 38 آسيوي الجنسية والمتهمة الثانية (ت، ن) تبلغ من العمر36 عاماً آسيوية الجنسية، بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

أصل الحكاية

وتشير وقائع القضية بأن المتهمين تمكنا من استدراج المجني عليهما فتاتين آسيويتين وتمكينها من الفرار من كفيلها القانوني والهروب من مقر عملها بأن عرضا عليهما عملاً وقاما بنقلهما من إمارة أخرى إلى عجمان بطريق الحيلة والخداع بأن ادعت المتهمة الثانية تشغيلهما بالعمل في شركة نظافة، ونقلتهما مع المتهم الأول، وآووهما في شقة وحجزوا حريتهما فيها، بأن أقفلا عليهما باب الشقة ومنعوهما من الخروج وقاموا بكل تلك الأفعال في حقهما بغرض استغلالهما في أعمال الرذيلة، مستغلين حالة ضعفهما وحاجتهما الماسة للمال.

خداع واستدراج

وبسؤال المجني عليهما في المحكمة قالت الأولى (م،ن) آسيوية الجنسية أنا كنت أعمل كخادمة وهربت من كفيلي، وتعرفت على المتهمة الثانية والتي أحضرتني إلى الشقة بعجمان على أن تقوم بتشغيلي في إحدى الشركات لأعمال النظافة إلا أنها وضعتني في الشقة وأقفلت علي ومنعتني من الخروج وأخبرتني أنه بسبب جائحة كورونا لا يوجد عمل إلا في ممارسة الرذيلة وأجبرتني العمل وعملت لمدة ثلاثة أسابيع وكان كل من المتهم الأول والمتهمة الثانية يحضرون الزبائن بمعدل خمسة أشخاص في اليوم .

ويقوم المتهم الأول بالحراسة من الداخل وهناك رجال آخرون يستعين بهم من الخارج كما أضافت بأنها حاولت الهرب من الشقة بالطابق الثاني بواسطة حبل من النافذة إلا أنها وقعت على الأرض وعلى أثره حضرت الشرطة وقبضت على الباقين. وبسؤال المجني عليها الثانية (ن، س) آسيوية الجنسية في المحكمة ذكرت الحكاية ذاتها عن عملية خداعها واستدراجها وإرغامها على ممارسة الرذيلة .

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