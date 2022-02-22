طيران شرطة رأس الخيمة ينجح في إنقاذ 7 سياح بمنطقة وادي قداعة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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نجحت جهود رجال إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، ممثلة في قسم جناح الجو، في إنقاذ 7 أشخاص من السياح الآسيويين، الذين ضلوا طريقهم تائهين في جبل منطقة (وادي قداعة) برأس الخيمة.

وأوضح العقيد طيّار سعيد راشد اليماحي رئيس قسم جناح الجو، أنه ورد بلاغ يفيد باستغاثة 7 سياح تائهين كانوا في رحلة جبلية بمنطقة (وادي قداعة)، وقد تبين بأنهم في منطقة وعرة لا يمكن الوصول إليهم إلا بواسطة مروحية الشرطة، وعلى الفور تم تحريك المروحية باتجاه الوادي، وتم الوصول والعثور عليهم خلال دقائق معدودة، وتقديم الدعم اللازم لهم، حيث كانوا قد تعرضوا إلى الارهاق والإنهاك، وقد تم نقلهم حسب رغبتهم إلى موقع نقطة تجمع مركباتهم، بعد أن تم الاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم.

وأهاب العقيد طيّار اليماحي، عناية أفراد الجمهور بضرورة تجنب ارتياد المناطق الوعرة في المناطق الجبلية والأودية خاصة خلال ساعات النهار التي ترتفع فيها درجات الحرارة، حفاظا على أمنهم وسلامتهم، مؤكداً جاهزية واستعداد فرق شرطة رأس الخيمة، لتقديم أجود الخدمات الأمنية إلى المستغيثين من المواطنين والمقيمين والزوّار على أرض الدولة، حرصاً على الاهتمام بالجوانب الإنسانية والمجتمعية في المجالات كافة، وتعزيز الدور الأمني المجتمعي للشرطة الذي يُعد أهم أولوياتها.

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