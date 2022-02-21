مدير دفاع مدني الفجيرة يروي لـ«البيان» تفاصيل إنقاذ طفلة سقطت في بئر

المصدر: الفجيرة ـ عائشة الكعبي

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روى العميد علي عبيد الطنيجي، مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، لـ«البيان»، تفاصيل الحادثتين اللتين تعاملت معهما الإدارة باحترافية.

وقال إن مركز دفاع مدني دبا الفجيرة تمكن، اليوم، من التعامل مع حادثتين باحترافية سريعة، حالت دون وقوع أية إصابات خطيرة، حيث سارعت فرق الدفاع في إنقاذ طفلة إماراتية بعمر 6 سنوات، سقطت في بئر ماء بعمق 15 متراً تقريباً في منطقة واسط داخل بيتهم الشعبي بينما كانت تلعب، ليتم انتشالها بطريقة آمنة وسحبها إلى أعلى، وفور خروج الطفلة تم إجراء الإسعافات الأولية الضرورية والتأكد من سلامتها.

كما سارع فريق الإطفاء إلى انقاذ امرأة وطفلة بعمر الشهرين من حريق أصاب منزلهما بمنطقة الرفاع، حيث تلقت غرفة العمليات بلاغاً في نحو الساعة 8:56 صباحاً، وعلى الفور توجهت سيارات الدفاع المدني إلى المكان، وتعاملت مع الحريق، وسيطرت عليه في وقت قياسي، دون وقوع اية إصابات تذكر.

وطالب الطنيجي الأسر بمراقبة أطفالهم وإغلاق الآبار في المنازل والحد من وصول الأطفال إليها لتفادي وقوع الحوادث الخطرة، موضحاً أن على أصحاب المنازل الذين لديهم آبار مهجورة سرعة ردمها، درءاً لمخاطر الوقوع والإصابة، وأن على الجمهور فور العثور على آبار وحفر عميقة التواصل فوراً مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على سلامة الناس.

وأشار الطنيجي إلى أن رجال الدفاع المدني تعاملوا مع الحادثين باحترافية عالية وسرعة استجابة أسهمت في تحقيق السلامة وحفظ الأرواح، مؤكداً حرصهم الدائم على نشر وتنمية ثقافة الوقاية والسلامة بين مختلف شرائح المجتمع والأسر، من خلال حملاتهم التوعوية وتعريفهم بالطرق الواجب اتباعها لحماية أنفسهم والاخرين.

وشدد الطنيجي على أهمية تركيب كواشف للدخان عبر برنامج «حصنتك للمنازل والمنشآت»، تفادياً لوقوع حوادث الحريق، حيث يعمل الجهاز على توفير أعلى مستويات السلامة، ويقلل مخاطر الحرائق للوصول بمجتمع الإمارات ليكون أكثر أماناً وسلامة.

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