مدير نيابة المرور بعجمان لـ "البيان": الحبس 7 أيام للمتهم في قضية دهس الطالبة شيخة

المصدر: عجمان : أسامة أحمد

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قررت نيابة المرور في عجمان حبس المتهم آسيوي الجنسية سائق الحافلة المدرسية الذي دهس الطالبة شيخة حسن سالم التي تبلغ من العمر 12 عاما ،أمام منزل ذويها في منطقة الحميدية بعجمان الأسبوع الماضي ، 7 أيام على ذمة التحقيق ، وباشرت نيابة المرور في عجمان اجراءات التحقيق في القضية والنظر في جميع الاستدلالات الخاصة بتفاصيل وقوع الحادثة .

وقال المستشار سالم الغفلي مدير نيابة المرور بعجمان في تصريحات خاصة لـ (البيان) إنه تم البدء في إجراءات التحقيق في قضية دهس الطالبة شيخة حسن سالم ، عند عودتها من المدرسة بواسطة الحافلة المدرسية التي تقلها الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه تم تفريغ الكاميرات الموجودة في الحافلة والنظر للفيديوهات الخاصة بسير الحافلة منذ انطلاقتها من المدرسة وصولا إلى بيت الفقيدة بمنطقة الحميدية ، كما تقوم النيابة حاليا بالاستماع لأقوال الشهود في القضية.

وذكر مدير نيابة المرور في عجمان ان النيابة تنتظر التقرير الفني الخاص بشروط الأمن والسلامة الخاصة بالحافلة المدرسية لاستكمال التحقيق في القضية وإحالتها للمحكمة.



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