وفاة شخصين وإصابة 11 بحادث تصادم في أبوظبي

المصدر: البيان

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توفي شخصين وأصيب 11 آخرون تراوحت اصابتهم بين البليغة والمتوسطة (جميعهم من الجنسية الآسيوية)، في حادث تصادم بين حافلة ومركبة في منطقة رماح على طريق ابوظبي باتجاه العين.

وأوضح المقدم سيف نعيف العامري نائب مدير إدارة المرور في العين، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الحادث يعود إلى الانحراف المفاجئ والانشغال بغير الطريق والسرعة الزائدة وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية تلقى بلاغاً بوقوع الحادث، فانتقلت إلى الموقع دوريات الشرطة وهيئة ابوظبي للدفاع المدني "سيارات الإسعاف والمستشفى الميداني ودورية الانقاذ" التي أسعفت المصابين ونقلتهم إلى مستشفى توام ومدينة شخبوط الطبية.



وحث مدير إدارة المرور في العين السائقين ومستخدمي الطريق على الالتزام بقانون السير محذراً من خطورة الانحراف المفاجئ ومايتسبب به من وقوع حوادث مؤلمة.

ودعا السائقين إلى ضرورة الانتباه والتركيز ومراقبة الطريق، واستخدام الإشارات الضوئية عند الرغبة بتغيير المسار، واستخدام المرايا للتأكد من وجود مساحة تسمح بالانتقال إلى الحارة الأخرى، والالتزام بالسير على المسارات دون تغييرها.

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