شرطة الشارقة تنجح في إدراج 4 أنواع من "السبايس" ضمن جداول مكافحة المخدرات

المصدر: البيان

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كشف العقيد مهندس عادل أحمد المازمي رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة‏ عن نجاح المختبر الجنائي في إدارج أربعة أنواع من المواد المخدرة المصنعة ‏" السبايس" إلى جداول قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادي، ليكون بذلك انجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازات المختبر الجنائي بالشارقة.

وأكد العقيد مهندس عادل المازمي على ‏حرص شرطة الشارقة بالاستمرارية في تحقيق الإنجازات والتطوير لامكانياتها والاستباقية في العمل الشرطي، مشيراً إلى أن تلك المواد المخدرة " السبابس" الحديثة الصنع ، هي أنواع من القنبيات المصنّعة ، التي عمل قسم المختبر الجنائي بشرطة الشارقة على اكتشافها، وبذلك يكون أول مختبر جنائي بالدولة يتمكن من التعرف على ماهيتها ووسائل التصنيع التي يستخدمها المروجون، وتحقق هذا الانجاز عبر كفاءات بشرية متميزة من خبراء وفنيين مؤهلين وقادرين على العمل بكل احترافية باستغلال الأجهزة الحديثة والمتطورة التي يمتلكها القسم‏ وتسهم في تقديم الدراسات والأبحاث الداعمة للعمل الجنائي على مختلف المستويات، وحماية ووقاية أفراد المجتمع من مخاطر انتشار هذه الآفة الخطيرة، ‏ تحقيقاً لأهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن و الأمان.

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