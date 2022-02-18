بالفيديو.. إنقاذ أمريكي غرق قاربه قرب جزيرة داس

المصدر: البيان

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نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتعاون والتنسيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل اليوم الجمعة الموافق 18 فبراير 2022 مهمة بحث وإنقاذ لشخص من الجنسية الأمريكية يبلغ من العمر 65 عام غرق قاربه بالقرب من جزيرة داس.

تم تلقي البلاغ من خفر السواحل الأمريكي يفيد بغرق قارب بالقرب من جزيرة داس وعلى متنه شخص يبلغ من العمر 65 عام، وقد أبلغ عن ذلك زوجته بعد أن تلقت اتصال من زوجها وهو متشبث بإحدى المنصات البحرية بعد غرق قاربه، وتم تحديد الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة في مركز العمليات من خلال مركز مراقبة المهمة (AEMCC) المرتبط بالمنظومة العالمية للبحث والإنقاذ الكوسباس سارسات والتي تعتمد على الأقمار الصناعية لالتقاط إشارات الاستغاثة بعد التقاط إشارة استغاثة بحرية من جهاز ال (EPIRB) للمستغيث.

وتم التدقيق على الموقع من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المفقود إلى مستشفى الرويس لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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