هيئة نقل عجمان لـ«البيان»: مسؤوليتنا الإشراف على حافلات المدارس الخاصة فقط

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

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أكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة النقل بعجمان، أن "من مسؤوليات الهيئة، الإشراف على المواصلات المدرسية في المدارس الخاصة، أما حافلات النقل في المدارس الحكومية فهي ليست من مسؤوليتنا".

وشدد على أهمية التزام المدارس الخاصة بمعايير أمن وسلامة النقل المدرسي، ومنها وجود مشرفات ومشرفين خلال عملية النقل، ووضع كاميرات مراقبة داخل الحافلات المدرسية لجميع المراحل لمراقبة الطلاب بشكل كامل منذ لحظة ركوبهم وحتى نزولهم إلى وجهاتهم النهائية.

وإشار الجلاف في تصريح لـ«البيان» إلى أن المؤسسة حددت شروطاً لسائق الحافلة، منها الالتزام بأحكام نقل الطلاب، واستخدام الذراع الإلكتروني أثناء توقف الحافلة لتحميل وتنزيل الطلاب، والالتزام بالزي الرسمي ونظافة المظهر العام للسائق، وعدم التدخين أو الأكل والشرب أثناء القيادة.

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