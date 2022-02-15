شرطة الشارقة تنجح في إعادة نصف مليار درهم إلى أصحابها في 2021

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف العقيد يوسف عبيد بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عن تحقيق مبادرة " الصلح خير" لـ 12 ألفاً و798 حالة صلح، من إجمالي 27 ألفا و408 بلاغات جنائية في عام 2021، بينها 8 آلاف و 523 بلاغاً مالياً، ونجاحها في إعادة أكثر من 484 مليون، و950 ألف، و552 درهماً، من قضايا المالية كالشيكات بدون رصيد، دون الحاجة إلى إحالة تلك القضايا إلى المحاكم، وذلك تحقيقاً لأهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأشار العقيد بن حرمول الى أن مبادرة "الصلح خير " في عامها الحادي عشر حققت أهدافها المتمثلة في حماية حقوق أصحاب البلاغات من المؤسسات والأفراد، وتمكينهم من استرداد حقوقهم بصورة ودية، دون الحاجة إلى إحالة القضايا المالية إلى المحاكم، مما يسهم ذلك في تعزيز الترابط الاجتماعي، والمحافظة على العلاقات الاجتماعية بين الأطراف المتنازعة بشكل إيجابي قبل إحالتها إلى النيابة العامة.

ومن جانبهم أعرب عدد من المنتفعين من مبادرة "الصلح خير" عن سعادتهم بحيث تمكنوا من استرداد أموالهم بصورة ودية، دون اللجوء إلى أروقة المحاكم، مشيدين بالدور الكبير الذي تبذله القيادة العامة لشرطة الشارقة في دعم والمحافظة على استقرار المجتمع.

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