شرطة أبوظبي تعيد 18 مليون درهم لضحايا الاحتيال المالي والإلكتروني

المصدر: البيان

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أعادت شرطة أبوظبي 18مليون درهم من محتالي النصب الهاتفي و الجرائم الإلكترونية إلى الضحايا وذلك من خلال مركز التواصل بقطاع الأمن الجنائي والذي يتلقى بلاغات الاحتيال المالي ومستغلي عملاء البنوك و يضم عدة بنوك محلية .

ودعت الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر وعدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص مجهول، سواء أكانت كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية، أو رقم الهوية الإماراتية، أو أية معلومات شخصية.

وأكدت اهتمامها المستمر بتعزيز التوعية للمجتمع بمخاطر النصب الهاتفي والإلكتروني ، في ظل تنامي عدد ضحايا النصب الهاتفي والإلكتروني وذلك من خلال حملاتها التوعوية المتضمنة العديد من الفعاليات والأنشطة، وتشمل منصاتها عبر التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام و المجالس المجتمعية وعبر أجهزة الصراف الآلي وإرسال الرسائل النصية وغيرها، ومخاطبة كافة شرائح المجتمع، باللغات العربية والإنجليزية والأوردو.

وأوضحت أن الإطاحة بالمحتالين لا تكتمل إلا بتكاتف المجتمع، إذ يتوجب على الجمهور عدم الدخول او الضغط في اجهزتهم الذكية على الروابط مجهولة المصدر.

‏‎وحثت الجمهور على الإبلاغ عند تعرضهم لعمليات احتيالية عن طريق الرقم المجاني 8002626، أو بواسطة الرسائل النصية على 2828، أو عبر البريد الالكتروني aman@adpolice.gov.ae، أو من خلال تطبيقها الذكي، مؤكدة على أنه يتم التعامل مع هذا النوع من البلاغات بسرية تامة.

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