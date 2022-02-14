دفاع مدني رأس الخيمة ينقذ آسيوياً سقط في محيط جبل جيس وأصيب بكسور

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

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أنقذ رجال الدفاع المدني في رأس الخيمة، شخصا من الجنسية الآسيوية أصيب بكسور متعددة نتيجة سقوطه من مرتفع في محيط منطقة جبل جيس صباح أمس الأحد.

وأوضح العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، أن بلاغا ورد لغرفة العمليات في تمام الساعة الحادية عشرة والربع من صباح أمس الأحد يفيد بسقوط شخص آسيوي خلال تواجده مع اثنين من أصدقائه بالقرب من مدخل جبل جيس في منطقة وعرة، وتعرضه لكسور في أطرافه، ليتم توجيه فرقة إنقاذ مختصة من مركز الإدارة للمكان المذكور، حيث تطلب الوصول لموقع المصاب وتسليمه لسيارة الإسعاف الوطني، بعد ما يقارب 8 ساعات من العمل والجهد المتواصل للتمكن من نقل المصاب، نتيجة وعورة المنطقة التي لا يمكن للآليات الوصول إليها.

وأوضح الزعابي أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى بسيارة الاسعاف الوطني للخضوع للرعاية الطبية اللازمة، ونوه بجهود أفراد الفرقة الذين بذلوا جهودا مضاعفة في سبيل أداء الواجب وإنقاذ المصاب.

وأكد مدير إدارة الدفاع المدني مطالبته لهواة المناطق الجبلية بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات وإرشادات الأمن والسلامة التي تحول دون تعريض سلامتهم وأرواحهم لأية مخاطر.

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