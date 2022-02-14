محاكمة خادمة استغلت هاتف كفيلتها في مكالمات دولية

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

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أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، ضد خادمتها طالبت فيها إلزامها بسداد مبلغ 3 آلاف درهم والتعويض عن الضرر بمبلغ 5 آلاف درهم، فضلاً عن إلزامها بالرسوم والمصاريف.

وقالت شارحة لدعواها إن الخادمة، كانت تعمل لديها، وخلال فترة عملها قامت باتصالات دولية عدة من خلال هاتف المنزل من دون علمها، وقد ترتب مبلغ وقدره 3 آلاف درهم قيمة هذه الاتصالات، مشيرة إلى أن الخادمة هربت من المنزل، دون سداد قيمة هذه الاتصالات، وقدمت سنداً لدعواها صورة من إيصالات استلام رسمية صادرة من شركة الاتصالات.

وخلال نظر الدعوى قدم محامي الشاكية مذكرة شارحة طالب في ختامها إلزام الخادمة برد 3 آلاف درهم قيمة المكالمات الدولية التي قامت بإجرائها دون علمها أو موافقتها، وبالتعويض بقيمة 5 آلاف درهم عن الأضرار النفسية والمعنوية والمادية والجسدية نتيجة ما قامت به من خيانة الأمانة. وعليه حكمت المحكمة بإلزام الخادمة بأن تؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 2574 درهماً تكاليف رسوم الاتصال، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

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