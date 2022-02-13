إنقاذ مصاب لبناني سقط بمنطقة جبلية في وادي الحلو (فيديو)

المصدر: البيان

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نفَّذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع عمليات شرطة كلباء، اليوم، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب من الجنسية اللبنانية من متسلقي الجبال.

وأوضح المركز أنه تم تلقي البلاغ من غرفة عمليات شرطة كلباء يفيد بوجود شخص مصاب تعرض لإصابة في الساق إثر سقوطه في منطقة جبلية في وادي الحلو.

وذكر أنه تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قِبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ.

وأكد أن فريق البحث والإنقاذ تمكّن، بقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ، من إجلاء المصاب إلى مستشفى كلباء التابع لإمارة الشارقة، لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

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