تشاجر مع أصدقائه وهرب منهم لينحشر داخل لوحة اعلانية

المصدر: دبي- البيان

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فوجئ صاحب محل تجاري في منطقة نايف بوجود شخص محشور دخل اللوحة الاعلانية للمحل، وقام بابلاغ الشرطة التي حضرت على الفور ليتبين انه يوجد فعلا شخص محشور داخل اللوحة الاعلانية حيث تم استدعاء فرق الإدارة العامة للإنقاذ وفرق الدفاع المدني والإسعاف وتم إخراجه بعد أن تعرض لكسور وخدوش متفرقة في جسده وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

وتفصيلا أكد العقيد عمر موسى حسن عاشور، نائب مدير مركز شرطة نايف، أن الحادثة تعود إلى أن الشاب المدعو" ش.ض" والبالغ من العمر 19 عاماً، اختلف مع الأشخاص الذين يقطن معهم في الطابق الأول بإحدى البنايات بمنطقة نايف، الأمر الذي أغضبه ودفعه للدخول إلى دورة المياه.

وأضاف" أن الشاب قرر الخروج من نافذة دورة المياه ومغادرة الشقة، وتمكن بالفعل من إخراج جسمه من النافذة، لكنه فقد السيطرة وسقط داخل اللوحة الإعلانية للمحل التجاري المتواجد في الطابق الأرضي، ولم يتمكن من الخروج نتيجة تعرضه إلى إصابات وانحشار جسمه في المكان.

وبين العقيد عاشور أن صاحب المحل التجاري شاهد الشاب العالق بلوحة محله، فقدم بلاغاً إلى مركز القيادة والسيطرة، حيث توجهت فرق الإنقاذ البري والدفاع المدني في دبي لمكان الواقعة، وعملوا على إخراج الشاب ثم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي تعرض لها.

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