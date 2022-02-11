بالفيديو.. شرطة أبوظبي تخالف 2.8 ألف سائق لتجاوز "الإشارة الحمراء"

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دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الانتباه والتركيز أثناء القيادة أو عند الانتظار لعبور الاشارة الضوئية وتجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تجنبًا لانحراف المركبة أوتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي انه تم مخالفة 2850 سائقاً عام 2021م لتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء وحذرت السائقين من الخطورة الشديدة والتبعات الوخيمة لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بسبب عدم الانتباه والانشغال عن الطريق موضحة أن قطع الاشارة الحمراء يعنى حادث كارثة لمستخدمي الطريق او وقوع حادث بليغ على الاقل حيث تصنف مخالفة عبور الاشارة الحمراء ضمن المخالفات الخطرة.

وبثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم فيديو لسائق تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء بسبب عدم التركيز والانشغال بغير الطريق أثناء انتظاره عبور الاشارة مما تسبب في حادث مروري.

وذكرت أن القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي أوضح أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء هي 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوم والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50,000 درهم بالإضافة الى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة 6 أشهر بدءاً من تاريخ سحب الرخصة على أن يتم حجز المركبة الى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

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