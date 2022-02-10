دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في مستودع للتجارة العامة

المصدر: دبي: شيرين فاروق

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تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي ظهر اليوم من السيطرة على حريق في مستودع للتجارة العامة في منطقة الخبيصي بدون اصابات.

وتفصيلا أفاد الدفاع المدني في دبي ان غرفة العمليات تلقت ، بلاغاً عند الساعة 12:54 اليوم الخميس 10-2-2022 ، يفيد بوقوع حادث حريق في مستودع للتجارة العامة في منطقة الخبيصي ، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء بورسعيد كمستجيب أول وجهة اختصاص ، وعند الوصول في الساعة 12:58 محققاً زمن استجابة مقداره (4) دقائق، تبين أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع للتجارة العامة ، وأن الدخان الكثيف المتصاعد ناتج عن احتواء المستودع على مواد قابلة للإشتعال وفق إشارة القائد الميداني.

ونوه الدفاع المدني في دبي ان الفرق المتخصصة باشرت عمليات مكافحة الحريق وإجراء اللازم لمنع تمدده إلى المستودعات المجاورة، وعند الساعة 1:17 افاد القائد الميداني أن الحادث تحت السيطرة ومن من دون وقوع أي إصابات أو وفيات .

وفي الساعة 1:36 افاد قائد الحادث بمباشرة عمليات التبريد، قبل تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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