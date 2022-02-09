تركت طفلها مع جديه وعادت لتجده جثة هامدة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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خرجت الأم الآسيوية كعادتها كل يوم إلى عملها وتركت ابنها ذا العامين ونصف العام في رعاية الجد والجدة، واقترب موعد انصرافها من العمل والعودة إلى البيت وإذ بهاتفها يرن ويبلغها المتصل بضرورة العودة سريعاً إلى شقة والديها، فشعرت بالقلق وهرعت إلى موقع البيت في منطقة القصيص الأولى، وإذ بها ترى تجمهراً كبيراً أسفل البناية، اقتربت متحسبة ونبضات قلبها تسابق الزمن، وإذ بأمها وأبيها في حالة بكاء شديد، لقد سقط ابنها من شرفة المطبخ من الطابق التاسع وفاضت روحه إلى خالقها.

وفي التفاصيل أفاد العميد عبد الحليم الهاشمي مدير مركز شرطة القصيص بالوكالة لـ"البيان"، بأنه في نحو الساعة 05:50 مساء يوم الجمعة، ورد بلاغ من غرفة العمليات بوجود واقعة سقوط طفل من الطابق التاسع في منطقة القصيص الأولى، وعلى ضوء البلاغ تم انتقال دورية أمنية إلى نفس المكان، وبالوصول شوهد المبلِّغ من الجنسية الآسيوية، وبالاستفسار منه عن الواقعه أفاد بأنه شاهد تجمهراً للناس حول جثة طفل سقط من إحدى الشقق في الطابق التاسع، وعليه قام بالإبلاغ واتضح أن الطفل المتوفى من الجنسية الآسيوية، ويبلغ من العمر عامين ونصف العام وبالاستفسار من والدة الطفل المتوفى التي كانت في حالة صدمة كبيرة، أفادت بأنها تترك ابنها الوحيد مع جدته وجده في الشقة وتذهب للعمل، وبالاستفسار منها عن الواقعة أفادت بأن الطفل دخل المطبخ وقام بقفل الباب على نفسه وعليه قام الجد والجده باستدعاء حارس البناية لكسر قفل الباب وأثناء قيام الحارس بكسر القفل قام الطفل بالقفز من بلكونة المطبخ، منوهاً إلى أنه تم إشعار وكيل النيابة المناوب وقتها وتم استدعاء خبراء مسرح الجريمة والبصمات والمباحث، وكما حضر إلى نفس المكان الطبيب الشرعي وبالكشف على الطفل أفاد بأنه وفاة الطفل من جراء السقوط، كذلك حضر خبير الأمن والسلامة لإصدار تقرير يختص بارتفاع الشرفة.

ودعا العميد عبد الحليم الهاشمي أولياء الأمور إلى عدم ترك مفاتيح الأبواب من الداخل والانتباه إلى حركة الأطفال، إضافة إلى ضرورة إيجاد نسخ إضافية من المفاتيح، وإبعاد أي أشياء عن الشرفات والنوافذ والتي تؤدي إلى احتمالية تسلق الطفل عليه وفقده توازنه وسقوطه في لحظة.

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