السيطرة على حريق في بناية بشارع حمدان بأبوظبي

المصدر: وام

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سيطرت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية في شارع حمدان في مدينة أبوظبي، حيث قامت الفرق المختصة بإخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف.

و جار عملية التبريد وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق.

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 12:09 صباحاً عن وجود حريق في بناية بشارع حمدان، وانتقلت على الفور فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني وتمت السيطرة على الحريق، ولم ينتج عن الحادث أية إصابات.

كما أكدت الهيئة بأن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو الجمهور الكريم إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة.

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