تفقد حقيبة أموالها في دبي وتتسلمها في بلغاريا

المصدر: دبي- البيان

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لم تتخيل المسافرة الأوروبية أنها ستستعيد حقيبة فقدتها في مطار دبي الدولي، تحتوي على مبلغ 9 آلاف و150 دولاراً وأوراق مهمة، بل وتصلها إلى بلدها بدون أن ينقص منها شيء، أوقات صعبة مرت بها طوال رحلتها وداخلها يقين انها لن تستعيد ما فقدته، فيما حرصت شرطة دبي على إرسال الحقيبة لها بعد التأكد من هويتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد العميد حمودة بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة في شرطة دبي، أن المسافرة الأوروبية، فقدت حقيبتها قبل صعودها في رحلة عودتها لوطنها بلغاريا، وبعد التأكد من شخصية المسافرة وإثبات ملكيتها للحقيبة التي كانت تحتوي على المبلغ وبعض الأوراق المهمة، تواصلنا معها، وأرسلنا الحقيبة لبلد المسافرة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعتمدة في هذا الشأن.

وأوضح العميد العامري، إنهم حريصون في كافة المفقودات التي يُعثر عليها في مطارات دبي، على البحث عن أصحابها والتوصل إلى بياناتهم الشخصية وتتبع سير رحلاتهم، في سعي منا لإعادة حقائبهم أو أغراضهم الشخصية أو المبالغ المالية إليهم، وترك أثر إيجابي وسمعة طيبة عن تجربتهم في الدولة عموما، وإمارة دبي خصوصا، والتأكيد على أننا وطن الأمن والأمان.

بدورها، توجهت المسافرة الأوروبية بالشكر الجزيل لشرطة دبي على حرصها لإيصال الحقوق لأصحابها وحفظها من الفقدان، وسعيهم المستمر لإسعاد السياح والزائرين، والمساهمة في منحهم تجربة سفر لا تنسى.

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