جمارك رأس الخيمة تضبط 20 كيلوغراماً من المخدرات

المصدر: وام

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تمكنت دائرة جمارك رأس الخيمة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 20 كيلوغراماً من المواد المخدرة وردت عبر أحد مراكزها الجمركية، حيث جرى بعد عملية الضبط التنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاءت هذه الضبطية لتتوَّج جهود إدارة المراكز الجمركية البرية والمناطق الحرة الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية في مراكزها الجمركية، من خلال توفير الوسائل التقنية الحديثة، ورفع الحس الأمني لدى موظفيها للكشف عن هذه المضبوطات.

وأثنى الدكتور محمد عبد الله المحرزي، مدير عام دائرة الجمارك، على جهود موظفي المركز في عملية الضبط وتعزيز حسهم الأمني، مؤكداً أن حماية المجتمع والحفاظ على صحتهم وسلامتهم من أهم أولويات الدائرة.

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