السجن والإبعاد لـ5 آسيويين سرقوا أسلاكاً كهربائية من بيت

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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قضت محكمة جنايات عجمان بالسجن 3 سنوات على 5 متهمين من الجنسية الآسيوية قاموا بسرقة وإتلاف كابلات كهربائية من فيلا قيد التشييد في منطقة الحميدية بعجمان، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمين بعد انتهاء فترة العقوبة ومصادرة المضبوطات.

وتشير وقائع القضية إلى أن صاحب البيت تلقى اتصالاً هاتفياً من المهندس الذي يشرف على عملية البناء وأخبره أن المنزل الذي يقوم ببنائه تعرض لسرقة الأسلاك الكهربائية عن طريق سحب المستطاع منها من داخل الجدار ثم قطع الذي تم سحبه من الجدار وترك المتبقي بداخل الجدار، فأبلغ المالك والاستشاري وطلب من الاستشاري الحضور للموقع وتقييم الأضرار، وتبين أن الأضرار تقدر بقيمة 18000 درهم وتكلفة العمالة لإعادة تركيبها مرة أخرى تقدر بقيمة 7000 درهم.

وبعدها قام بإبلاغ الشرطة وطلب من صاحب المنزل المجاور أن يزوده بتصوير لكاميرات المراقبة وقام بتسليمها لمركز الشرطة وبعد أيام اتصل به مركز الشرطة وأخبروه بأنه تم إلقاء القبض على الجناة، كما قام بالانتقال مع أفراد التحريات، حيث حضروا ومعهم ثلاثة متهمين أقروا بارتكابهم السرقة من المنزل الذي يقوم ببنائه بمنطقة الحميدية.

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