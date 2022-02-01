إصابة 19 شخصا في حوادث متفرقة بدبي

المصدر: البيان

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أصيب 19 شخصاً بإصابات متفاوتة في حوادث متفرقة وقعت الأيام الماضية بحسب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، الذي أشار إلى أن الحوادث وقعت نتيجة ارتكاب سائقي المركبات المتسببة في الحوادث لمخالفات مرورية متعددة.

وأوضح العميد سيف المزروعي، أن الحادث الأول وقع يوم الخميس الماضي بين مركبة خفيفة من نوع ميني باص ودراجة نارية على شارع الأصايل بالاتجاه إلى ديسكفري جاردن، والسبب يعود إلى انحراف الحافلة بشكل مفاجئ واصطدامها للدراجة النارية، ومن شدة الاصطدام انحرفت الدراجة وتدهورت وسط الطريق. وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة بإصابات بليغة.



وأشار إلى أن الحادث الثاني وقع يوم الخميس الماضي أيضا، على شارع فرعي في منطقة بوليفارد محمد بن راشد، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة انحراف مركبة عن مسارها الصحيح واصطدامها بالحاجز الاسمنتي الفاصل بين الشارعين، ثم انحرافها وتدهورها وسط الطريق، ومن جراء الحادث، أصيبت امرأتين بإصابات بسيطة، في حين لحقت أضرار متوسطة بالمركبة.

وفي حادث آخر وقع يوم الجمعة الماضي، تدهورت شاحنة داخل مطار آل مكتوم نتيجة فقدان سائقها السيطرة عليها بعد اصطدامها بالرصيف. ولم يسفر عن الحادث أية إصابات.

وأضاف أن الحادث الرابع وقع يوم السبت الماضي على شارع الشيخ محمد بن زايد تحت جسر المحيصنة بالاتجاه إلى إمارة أبوظبي، حينما وقع حادث اصطدام بين دراجة نارية وعدد من المركبات، والسبب يعود إلى عدم ترك مسافة كافية. هذا وقد أسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة النارية بإصابات بليغة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأضاف مدير الإدارة العامة للمرور أن شخصاً وابنه أصيبا بإصابات بليغة نتيجة تدهور دراجة نارية ذات إطارات أربع في منطقة صحراوية على شارع القدرة.



وأن الحادث السادس وقع مساء يوم السبت بين مركبتين على شارع الشيخ زايد بجانب محطة مترو الخيل بالاتجاه إلى دبي، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن سائق مركبة من نوع ميني باص انحرف بشكل مفاجئ إلى جهة اليسار على مسرب المركبة الثانية، الأمر الذي أدى إلى وقوع الاصطدام، ومن شدته انحرفت الحافلة وتدهورت وسط الطريق، ومن جراء الحادث أصيب 3 أشخاص بإصابات بليغة.

وقال العميد سيف المزروعي، إن الحادث السابع وقع في اليوم ذاته على شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام قرية المعرفة بين دراجتين ناريتين ومركبتين، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث وقع بسبب عدم ترك مسافة كافية بينهم. ومن جراء الحادث أصيب 4 أشخاص، 3 منهم إصابتهم بسيطة والرابع حالته بليغة.

وفي حادث آخر، أصيب شخص بإصابات متوسطة نتيجة وقوع حادث اصطدام بين مركبتين على شارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارقة، والسبب يعود إلى عدم ترك مسافة كافية بينهما.

وأفاد العميد سيف المزروعي، إلى وقوع حادث اصطدام بليغ بين 5 مركبات على شارع دبي العين، أسفر عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة، لافتاً إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى تعطل إحدى المركبات ووقوفها وسطة الطريق، الأمر الذي أدى إلى وقوع اصطدام تتابعي وتضرر عدد 5 مركبات في الحادث.



وفي حادث آخر، أصيب شخصان بإصابات تراوحت بين البليغة والبسيطة بعد تدهور دراجة نارية ترفيهية، كانا يستقلانها في منطقة رملية بنادي الفروسية في منطقة الورقاء.

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