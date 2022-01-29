جاهزون.. شرطة دبي تنفذ إنقاذاً بحرياً نوعياً

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا راحة ولا كلل أو ملل.. فهم الجنود المجهولون الذين يعملون ليل نهار لتأمين أفراد المجتمع، وهذا كان حال النجدة الجوية في مركز الجناح الجوي في شرطة دبي، حيث قامت وبالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بنقل مريضة حال اضطراب البحر دون الوصول إليها، إلى مستشفى راشد بدبي، لتلقي العلاج.

وتفصيلاً، أوضح العقيد طيار خلفان المزروعي، نائب مدير مركز الجناح الجوي، أن بلاغاً ورد إلى مركز القيادة والسيطرة، يفيد بوجود حالة مرضية في العقد الثالث من العمر من الجنسية الهندية في منتجع أنانتارا في جزر العالم، ويتعذر على فرق الإنقاذ البحري الوصول إليها، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وتدني مستوى الرؤية إلى أقل من 1500 متر، ووصول سرعة الرياح إلى 40 عقدة، مع اضطراب في أمواج البحر.

وأضاف العقيد: استجبنا فوراً، واستعنا بطائرة مركز الجناح الجوي، ليتوجه الطيارون والمسعفون إلى المكان عبر مطار آل مكتوم الدولي، وينجحون في نقل المريضة، وحالتها مستقرة إلى مستشفى راشد.

وأكد العقيد أنهم على أهبة الاستعداد دائماً لتلبية كافة النداءات الطارئة ليلاً أو نهاراً، منوهاً بكفاءة طياري الجناح الجوي، وقدرتهم على العمل في مختلف الظروف، واتخاذ القرارات المناسبة في التعامل مع المواقف، فهم مدربون على مواجهة الاستدعاءات الطارئة في البر والبحر، بما تلقوه من تدريبات وفق أعلى المعايير العالمية، حرصاً على إنقاذ الأرواح والحفاظ على سلامة الأفراد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز