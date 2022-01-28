8 ضحايا و21 إصابة نتيجة الوقوف وسط الطريق بدبي 2021

المصدر: دبي - البيان

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قال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: إن إحصاءات الإدارة العامة للمرور أظهرت وقوع (11) حادثاً مرورياً خلال العام الماضي، بسبب مخالفة الوقوف وسط الطريق، أسفرت عنها وفاة (8) أشخاص وإصابة (21) بإصابات متفاوتة، وتضرر (24) مركبة، في حين تم تحرير (11) ألفاً و(565) مخالفة في العام ذاته.

ونوه العميد سيف المزروعي بأن مخالفة الوقوف وسط الطريق دون مبرر تبلغ غرامتها (1000) درهم، و(6) نقاط مرورية تضاف إلى سجل السائق.

وأضاف إنه لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة تعرض المركبات والشاحنات للأعطال ووقوفها وسط الطريق، ما يجعلها عرضة لوقوع حوادث الاصطدام، والتي قد تتسبب في أضرار بليغة، ينتج عنها خسائر في الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن معظم الحوادث التي تقع نتيجة هذا التصرف تكون عواقبها بليغة، وتؤدي إلى وقوع وفيات أو إصابات بليغة، منوهاً بضرورة القيام بعمل إجراءات فحص دورية للمركبة تفادياً للوقوع في مثل هذا النوع من المخالفات.

الخطوات الصحيحة

وشدد العميد سيف المزروعي على ضرورة اتباع الخطوات الصحيحة في حال تعرض السائق لمثل هذا الموقف، من خلال استخدام الإشارات التنبيهية الجانبية، والتحرك بالمركبة بعيداً عن الطريق في حال إمكان تحريكها، مع مراعاة أخذ الحيطة والحذر من المركبات القادمة من الخلف تفادياً للاصطدام بها أو إرباك سائقيها.

المثلث التحذيري

أما حال تعرض المركبة لحادث ولم يستطع معها السائق تحريكها إلى خارج الطريق فعليه استعمال الإشارات التنبيهية، ووضع المثلث التحذيري خلف المركبة بمسافة كافية لتنبيه السائقين القادمين من الخلف، وترك المركبة كلياً، والتوجه إلى خارج الطريق، ثم الاتصال بالشرطة.

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