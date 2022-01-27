شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف إلى صاحب جثة مجهولة

المصدر: دبي- البيان

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تدعو القيادة العامة لشرطة دبي، أفراد الجمهور، للتعرف إلى صاحب الصورة المنشورة، من الجنسية الأفريقية، والذي عثر على جثته في منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي، ولا يحمل أوراقاً ثبوتية، ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها، والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

كما يدعو مركز شرطة بر دبي، أفراد الجمهور، للتعرف إلى صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عنه، يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المتصل من خارج إمارة دبي، عليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.

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