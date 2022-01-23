حجز 210 مركبات متهورة خلال شهرين

المصدر: (دبي- البيان)

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حجز 210 مركبات ومخالفة 526 خلال شهرين في منطقة الروية، قام سائقوها بارتكاب مخالفات مرورية جسيمة، ليس سوى دليل على حرص شرطة دبي على تطويق الخطر أينما كان.

وجاء ذلك بعد بلاغات وشكاوى من الجمهور للقيادة العامة لشرطة دبي عن سلوك بعض السائقين، والقيادة بصورة استعراضية خطرة، والسير عكس الاتجاه، بعض مركباتهم من دون لوحات أرقام، وأخرى بأرقام غير واضحة بما يخالف الأنظمة والقوانين، وقيادتها بصورة تشكل خطراً على أنفسهم وعلى الآخرين.

وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن المخالفات تمثلت في قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وتبلغ قيمة الغرامة 2000 درهم، و23 نقطة مرورية و60 يوم حجز للمركبة، في حين تبلغ قيمة مخالفة إحداث تغيرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص 1000 درهم، و12 نقطة مرورية و30 يوم حجز للمركبة، وكذلك مخالفة قيادة مركبة بلوحة واحدة، تبلغ قيمة غرامتها 400 درهم.

وأوضح أن استهداف منطقة الروية جاءت بعد ورود ملاحظات وشكاوى عديدة عن قيام عدد من السائقين بارتكاب مخالفات مرورية جسيمة، مشيراً إلى أنه تم على الفور تشديد الرقابة وتكثيف الدوريات لمتابعة حالة الطريق وحركة السير، والتأكد من المركبات ومدى التزامها بالقوانين المرورية، ومنع تنظيم الاستعراضات والسباقات، لافتاً إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية أرواح مستخدمي الطريق، وضبط أمن الطريق، والحد من الحوادث المرورية التي تقع نتيجة الاستعراضات أو السباقات.

ونوه بأنه رغم التحذيرات المتكررة، وحملات التوعية والمناشدات للالتزام بقواعد السير، ورغم حالات الوفيات التي يتعرض لها السائقون بسبب هذه الأفعال الطائشة، لا تزال بعض الأفعال السلبية ترتكب وبصورة تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر، داعياً الجمهور للإبلاغ عن التجاوزات والتصرفات والمخالفات المرورية، التي يرتكبها بعض العابثين بقواعد السير والمرور، والتي تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، عن طريق التواصل مع برنامج «كلنا شرطة» على الرقم 901.

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