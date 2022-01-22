شرطة دبي تعيد 33000 يورو مفقودة لمسافر ترانزيت

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم يخطر على بال سيغفريد تلباخ الألماني مسافر ترانزيت في رحلة عودته لوطنه أن يستعيد 33 ألفاً و600 يورو فقدها، ولم يستطع تذكر متى وأين؟، لتعيد الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي المبلغ المالي له، وسط مشاعر من الفرحة والامتنان غمرت المسافر.



وتفصيلاً، قال العميد حمودة بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة: إن سيغفريد تلباخ، ألماني الجنسية، سافر من وطنه ألمانيا مروراً بمطار دبي الدولي «ترانزيت» لقضاء إجازة قصيرة في تايلند، وبعد وصوله إلى الفندق في وجهته السياحية، اكتشف فقدانه لحقيبته التي تحوي مبلغاً مالياً كبيراً يبلغ 33 ألفاً و600 يورو، ليصاب بصدمة وحزن عميق، خاصة وأنه لم يتمكن من تذكر متى وأين فقد الحقيبة، هل في مطار دوسلدورف الألماني أو دبي أو تايلند، وفي يوم عودته لبلاده عبر مطار دبي الدولي «ترانزيت» تفاجأ بشرطي من قسم المعثورات في المطار يستوقفه ويتأكد من بياناته الشخصية، ويعيد إليه المبلغ المالي.

وأكد العميد: أن تلباخ لم يكن يتخيل أنه سيعثر على المال مجدداً، ولم يصدق أن الأمر تم بهذه البساطة، معرباً عن جزيل شكره وعرفانه لموظفي المطار، مؤكداً أن دبي مدينة الأمن والأمان والاطمئنان.

ونوه إلى أن شرطة دبي لديها كوادر بشرية وتقنيات ذكية قادرة على رصد كل شيء حفاظاً على أمن الأفراد وممتلكاتهم، وترسيخاً لمشاعر الأمن والاطمئنان، فمن خلال نظام المعثورات، يمكن للمتعاملين زواراً وسياحاً وعابرين من استعادة مفقوداتهم بفضل الأنظمة الذكية التي تتبعها شرطة دبي، وهو ما يعزز من توجهات شرطة دبي المواكبة للحكومة في الوصول بالإمارة إلى المدينة الأكثر أماناً.

ومن جانبه، أوضح الرائد محمد خليفة الكمدة، رئيس قسم المعثورات: أنه وفور استلام الحقيبة التي كانت تحتوي على المبلغ وبعض المحتويات الشخصية التي ساعدت في التعرف على صاحب الحقيبة، عمل أفراد القسم مع موظفي طيران الإمارات من خلال البيانات المتاحة لديهم، للتعرف على المسافر وخط سيره ذهاباً وإياباً، وبعد الاطمئنان بأن المسافر سيعود لبلاده عن طريق مطار دبي الدولي، اتخذنا الإجراءات اللازمة، ووضعنا الترتيبات لاستقبال المسافر وتسليمه نقوده التي لا زال حتى تلك اللحظة لا يذكر أين أضاعها.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز