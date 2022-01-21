إنقاذ مصاب فرنسي إثر انقلاب دراجته النارية في المنطقة الوسطى بالشارقة.. فيديو

المصدر: البيان

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نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الشارقة أمس الخميس الموافق 20 يناير 2022 مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب من الجنسية الفرنسية، إثر انقلابه بدراجته النارية في المنطقة الوسطى في إمارة الشارقة ( الفاية ).

تم تلقي البلاغ من غرفة عمليات شرطة الشارقة يفيد بوجود شخص مصاب في منطقة (الفاية)، مما أدى إلى تعرضه لكسر في الظهر، حيث إن الحالة تستدعي سرعة الاستجابة لخطورتها.

تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث و الإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى الذيد تابعة لإمارة الشارقة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

إنقاذ مصاب فرنسي إثر انقلاب دراجته النارية في المنطقة الوسطى بالشارقة.. فيديوhttps://t.co/pHjVovTZYW#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ykK85W9Jct — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 20, 2022

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