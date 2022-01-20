وفاة امرأة وإصابة 12 شخصاً في حوادث متفرقة أمس في دبي

المصدر: البيان

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توفيت امرأة وتعرض 12 شخصاً لإصابات متفاوتة في حوادث متفرقة وقعت يوم أمس "الأربعاء" في دبي، نتيجة ارتكاب سائقي المركبات المتسببة بالحوادث لمخالفات متعددة.

وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الحادث الأول وقع عند نفق الكرامة الجديد بين حافلة ومركبة خفيفة، ليسفر الاصطدام عن إصابة 10 أشخاص بإصابات بسيطة.

وأضاف أن الحادث الثاني وقع في اليوم ذاته بين مركبتين على شارع أم سقيم مقابل دبي هيلز، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث وقع بسبب عدم الالتزام بخط السير الإلزامي، ومن جراء الحادث أصيب شخصان بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي حادث آخر توفيت امرأة نتيجة تعرضها لحادث دهس في شارع الخيل مساء الأربعاء، وذلك بسبب عبورها الشارع من المكان غير المخصص للعبور.

ولفت إلى أنه فور تلقي البلاغات انتقل مناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير إلى أماكن وقوعها، للمعاينة وجمع الأدلة، بهدف معرفة الأسباب، في حين قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين أماكن الحوادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ للقيام بمهامها، بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وناشد العميد المزروعي، سائقي المركبات إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، والالتزام بسرعات الطرق، وترك مسافة كافية بين المركبات، والالتزام بخط السير الالزامي، والتجاوز في حالة الضرورة فقط مع الالتزام بالإشارات الدالة على الانعطاف، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط، واتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها الجهات المعنية عبر وسائل الإعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطرة، إضافة إلى الخروج إلى العمل في وقت كاف تفادياً للتوتر الذي يصيب السائقين في حالة التأخير عن العمل. متمنياً السلامة للجميع.

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