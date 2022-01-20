«حاميها حراميها».. سرق 31 دراجة من شركته وبلّغ الشرطة!

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

في حيلة يصدق عليها المثل الشائع «حاميها حراميها».. اعتقد موظف آسيوي في شركة توصيل بالدراجات النارية أنه سيتمكن من خداع الشرطة وينجو بفعلته بعد أن سرق 31 دراجة نارية بقيمة مليون درهم من الشركة التي يعمل بها، حيث بادر إلى إبلاغ الشرطة عن السرقة، وراح يضلل التحقيقات بمعلومات مغلوطة، إلا أنه في وقت وجيز تم كشف أمره، ووجهت له 5 تهم تمثلت في البلاغ الكاذب، وإزعاج السلطات، والسرقة، وخيانة الأمانة، إضافة إلى تضليل العدالة.

بلاغ

ووفقاً لتصريحات خاصة من اللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة لـ«البيان»، تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي بلاغ من أحد الموظفين في شركة توصيل، يفيد بسرقة 31 دراجة نارية جديدة من الشركة، وعلى الفور تم فتح بلاغ بالواقعة، وأخذ أقوال العاملين في الشركة ومن ضمنهم الموظف الذي أبلغ الشرطة، وتم تكوين فريق بحث وتحرٍ، وحامت الشكوك حول الموظف الذي تضاربت أقواله في بعض الأمور.

سرقة

وأضاف اللواء بن غليطة أن الموظف حاول تضليل الشرطة بمعلومات مغلوطة إلا أنه بالبحث والتحري وجمع الأدلة تم التأكد من أنه متورط في السرقة، وبمواجهته بالأدلة اعترف أنه قام بسرقة الدراجات النارية مستعيناً باثنين آخرين، حيث قاموا بنقل الدراجات الواحدة تلو الأخرى إلى إحدى الساحات المستأجرة بعيداً عن مقر الشركة، وبعدها قام بنشر إعلانات عن توفر دراجات نارية للتوصيل بأسعار رخيصة، ولاقى الأمر رواجاً كبيراً.

31 دراجة

وأشار اللواء بن غليطة أنه أثناء قيام صاحب الشركة بجرد الدراجات المتوقفة في أكثر من موقع والتي تزيد على 150 دراجة اكتشف سرقة 31 دراجة، ووقتها تظاهر الموظف بالصدمة، وقام بإبلاغ الشرطة ظناً منه أنه سيفلت من العقاب، حيث تم العثور على الدراجات وجمعها وإعادتها إلى الشركة فيما وجهت للمتهم تهم عدة، وهي البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات والسرقة وخيانة الأمانة إضافة إلى تضليل العدالة، وتم تحويله إلى الجهات المختصة لينال عقابه، فيما شعر صاحب الشركة بالصدمة من قيام الموظف بهذا الفعل وإيهامه له بنزاهته طوال فترة عمله.

وأكد اللواء بن غليطة أنه تم توعية صاحب الشركة بضرورة تركيب بطاقات تتبّع في الدراجات النارية، والتأكد من هوية وأمانة الموظفين العاملين لديه، إضافة إلى تعيين كادر مناسب للتدقيق على سير العمل وعلى الآليات التي تمتلكها الشركة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز