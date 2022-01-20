خلال 14 دقيقة.. ضبط سائق تسبب في وفاة سيدة وطفلة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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ألقت القيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على سائق خليجي، تسبب في حادث تصادم 6 مركبات أسفر عن وفاة سيدة وطفلة وعدة إصابات، ثم فرّ هارباً تاركاً مركبته. حيث تم ضبطه خلال 14 دقيقة فقط من وقوع الحادث.

وورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مساء الثلاثاء الماضي، يفيد بوقوع حادث تصادم 6 مركبات على تقاطع مروري بشارع الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، نتيجة للسرعة الزائدة، نتج عنه توالي حدوث سلسلة من التصادمات بين المركبات الأخرى التي كانت متوقفة عند التقاطع، مما أسفر عن وفاة طفلة وسيدة من جنسية آسيوية، وإصابة 5 آخرين تراوحت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة، وهرب السائق فوراً بعد وقوع الحادث. وبالبحث والتحري، وجمع المعلومات تم إلقاء القبض على المتسبب.

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