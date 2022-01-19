شرطة الشارقة تضبط سائقاً تسبب في حادث تصادم 6 مركبات ولاذ بالفرار

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألقت القيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على سائق من الجنسية الخليجية، فر هارباً تاركاً مركبته بعد أن تسبب في حادث تصادم 6 مركبات، وذلك بعد مرور 14 دقيقة فقط من وقوع الحادث.

وتفصيلاً، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 18 يناير، يفيد بوقوع حادث تصادم 6 مركبات على تقاطع مروري بشارع الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، نتيجة للسرعة الزائدة، نتج عنه توالي حدوث سلسلة من التصادمات بين المركبات الأخرى التي كانت متوقفة عند التقاطع، مما أسفر عن وفاة طفلة وسيدة من الجنسية الآسيوية، وإصابة 5 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة، وهروب السائق بعد وقوع الحادث فوراً.

وبالبحث والتحري، وجمع المعلومات تم إلقاء القبض على المتسبب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ودعت شرطة الشارقة سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بقواعد السير والمرور، والالتزام بالسرعات المحددة على طرق الإمارة كونها سبب رئيسي في وقوع الحوادث التي تنتج عنها خسائر في الأرواح، مؤكدة عدم تهاونها في تطبيق القانون على المخالفين لأنظمة السير والمرور، ومحاولة الهروب من الدوريات المرورية، وكل ما يشكل تهديداً على حياة مستخدمي الطرق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز