"الوطني للبحث والإنقاذ" ينفذ عملية إخلاء لمسن تعرض لوعكة صحية في بحر أبوظبي

المصدر: البيان

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نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، اليوم الأربعاء، مهمة إخلاء طبي لشخص في العقد السابع من عمره في بحر أبوظبي بالقرب من جزيرة زركوه.

حيث تلقى المركز بلاغاً من قبطان سفينة COSTA FIRENZE يفيد بوجود شخص تعرض لوعكة صحية على متن سفينة سياحية.

وبعد التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ، تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب ونقله إلى مستشفى الرويس.

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