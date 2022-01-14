القبض على آسيوي وخليجي مطالبين بمبلغ 55 مليون درهم

المصدر: دبي – شيرين فاروق

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أكد العميد الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف لـ"البيان"، أن المركز قام بتسوية 3555 بلاغاً بقيمة 493 مليوناً و634 ألفاً و900 درهم، لافتاً إلى أن قضايا الشيكات في المركز 5303 بلاغا عام 2021 فيما سجلت العام الذي سبقه 7464 بلاغا بنسبة انخفاض بلغت 29%، لافتا الى انه ضمن القضايا المسجلة تم ضبط شخص اسيوي الجنسية مطلوب في بلاغ شيك بقيمة 35 مليون درهم، واخر خليجي الجنسية مطالب بمبلغ 20 مليون درهم نظير شيك تم اصداره، وتم تحويلهما للجهات المختصة.

وافاد العميد تهلك الى ان محكمة اليوم الواحد ساهمت في تقليل فترة التقاضي، حيث يتم تحويل ما يقارب من 15 قضية اسبوعيا من البلاغات المسجلة وفقا ما تنطبق عليه محكمة اليوم الواحد للبت فيها في نفس اليوم، منوها الى هذا الامر يساهم في استمرارية الاعمال ويساعد في توفير اجراءات التقاضي للطرفين، منوها الى ان سرعة ضبط المطلوبين في القضايا المالية يساهم في تحقيق التسويات الودية المطلوبة بالاتفاق بين الطرفين، وتم تحقيق نتائج ايجابية تساعد في ارجاع الحقوق لاصحابها خاصة وان اغلب الشيكات تجارية نتيجة لطبيعة منطقة الاختصاص.

واشار العميد الدكتور الى ان فرق الضبط تقوم بعمل حملات مستمرة للقبض على الاشخاص المطلوبين بالتعاون مع عدد الادارات فى شرطة دبي والاجهزة الامنية الاخرى في كافة انحاء الامارات.

من ناحية اخرى افاد العميد تهلك انه تم القضاء نهائيا على قضايا النشل بكافة طرقها في منطقة الاختصاص حيث انخفض هذا النوع من البلاغات بشكل ملحوظ خلال 3 سنوات الماضية، منها النشل عن طريق الحيلة في الطريق العام او النشل بالاحتيال على السيارات خاصة لعملاء البنوك وغيرها من الاساليب التي توقفت ولم تعد تسجل بفضل البرامج الامنية المطبقة ويقظة رجال الشرطة والتواجد الامني على مدار الساعة وهو الامر الذي ساهم في رفع نسب الامن والامان في المنطقة التي تتنوع بكونها سكنية وتجارية.

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