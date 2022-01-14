بالفيديو.. شرطة أبوظبي تبين خطورة عبور المشاة من غير الأماكن المخصصة لهم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" وحملة "درب السلامة" فيديو لخطورة عبور المشاة للطريق من الأماكن غير المخصصة لهم.

ودعت مديرية المرور والدوريات المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم واستخدام الجسور والأنفاق والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.

وحثت السائقين على الانتباه لحركة عبور المشاة على الطرق والالتزام بخفض السرعات مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة تُعد مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق

وتطبق شرطة أبوظبي قانون السير والمرور الاتحادي المادة رقم 89 وهي "أ" عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية و "ب" عبور المشاة للطريق من غير الاماكن المخصصة لعبورهم مخالفتها الغرامة 400 درهم

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز