"رافد": تسجيل 596 حادثاً مرورياً بسيطاً في الشارقة خلال عطلة رأس السنة

المصدر: البيان

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كشفت اللجنة المشتركة لتخطيط الحوادث المرورية البسيطة في إمارة الشارقة والمُشكّلة من القيادة العامة لشرطة الشارقة وشركة "رافد" لحلول المركبات، عن تلقيها بلاغات حول 596 حادثاً مرورياً بسيطاً خلال فترة إجازة العام الجديد، من 31 ديسمبر الماضي إلى 2 يناير الجاري.

مسافة

وسجل يوم الأحد الثاني من يناير 2022 تسجيل العدد الأكبر من الحوادث المرورية البسيطة التي تم الإبلاغ عنها من خلال تطبيق "رافد" وعبر مركز الاتصال الهاتفي الخاص بالشركة، حيث تم تسجيل 220 حادثاً في شوارع إمارة الشارقة، معظمها بسبب عدم الانتباه وعدم ترك مسافة كافية.

وأشار عبد الرحمن بن كنون الشامسي، مدير إدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق في شركة رافد لحلول المركبات عضو اللجنة المشتركة، إلى أن سرعة الإبلاغ عن الحوادث المروية البسيطة تسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وضمان تقديم تقارير دقيقة ومفصلة حول هذه الحوادث للمتسببين والمتضررين.

التزام

وأكد الشامسي أن وعي السائقين بأهمية الالتزام بأنظمة السير والمرور، يجنبهم وغيرهم مخاطر التعرّض للحوادث، متمنياً لهم الصحة والسلامة، داعياً جميع أصحاب وسائقي المركبات إلى الاستفادة من الخدمات المتقدمة التي تقدمها "رافد"، سواءً من خلال مركز الاتصال الهاتفي أو التطبيق الذكي أو زيارة مراكز الخدمة.

خدمات

ويوفر تطبيق "رافد" العديد من الخدمات، بما يشمل المساعدة على الطرق للحالات الطارئة، مثل التزود بالوقود، وتبديل الإطارات والبطاريات، ونقل المركبات المتوقفة بسبب الأعطال إلى الورش، إلى جانب خدمة "أوتو إكسبرس"، وهي عبارة عن منشأة متكاملة لإصلاح جميع أنواع المركبات، وخدمة "أوتو إكسبرس المتحركة"، التي تتكون من ورشة عمل متنقلة متخصصة في التصليح والصيانة، وتقدم الخدمات الأساسية الضرورية والعاجلة، مثل استبدال الإطارات أو إصلاحها.

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