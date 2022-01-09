إنقاذ خمسيني بمنطقة جبلية في رأس الخيمة

المصدر: البيان

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نفَّذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع شرطة رأس الخيمة، اليوم، مهمة بحث وإنقاذ لمفقود من جنوب إفريقيا يبلغ من العمر 50 عاماً في جبل الأحقب التابع لإمارة رأس الخيمة.

وتلقى المركز بلاغاً من غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة يفيد بوجود شخص عالق بين الجبال في جبل الأحقب بالقرب من ديرة قداعة التابعة لإمارة رأس الخيمة أثناء تسلقه للجبل في موقع يصعب الوصول إليه، وعدم قدرته على التحرك من الموقع بسبب شدة وعورة المنطقة وانحدارها.

ونجح فريق غرفة العمليات، التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، في التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ، تمكن الفريق من إجلاء الشخص إلى مستشفى صقر لتلقي العلاج اللازم، مع ضمان ومراعاة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

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