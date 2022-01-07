يسرق ذهباً بـ 4 ملايين درهم وتم التعرف عليه في 45 دقيقة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تمكنت الفرق الأمنية المتخصصة في مركز شرطة نايف من إلقاء القبض على شخص آسيوي الجنسية قام بسرقة محل جواهر ليلاً، وبلغت قيمة المسروقات 4 ملايين درهم تم استعادتها كاملة، حيث استغل المتهم طريقة وضع لوحات إعلانات قريبة من إحدى نوافذ المحل وقام بكسره وسرق 8 كيلو ذهباً ليلاً ولاذ بالفرار وأخفى المسروقات لدى صديقته في إمارة أخرى، وتم التعرف على هويته في غضون 45 دقيقة بعد تلقي البلاغ.

وتفصيلاً أفاد العميد الدكتور طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف لـ«البيان» بأنه ورد بلاغ من أحد محال بيع الذهب في منطقة الاختصاص في الساعة العاشرة صباحاً عند فتح المحل بسرقة حوالي 8 كيلو ذهباً، وبناء عليه انتقلت فرقة تحرٍ خاصة من المركز إلى موقع البلاغ وبالمعاينة تبين أن المتهم نزل عبر اللوحات الإعلانية التي كانت موضوعة بالقرب من أحد النوافذ التي تؤدي إلى الدخول إلى المحل وقام بكسرها مستخدماً منشاراً حديدياً ودخل فجراً واستولى على كميات من الذهب ولاذ بالفرار.

وأشار العميد تهلك إلى أنه تم تحديد هوية الجاني على الرغم من تخفيه في غضون 45 دقيقة فقط، وتم تعقبه وتبين من التحريات أنه توجه بالمسروقات إلى إحدى الإمارات المجاورة، وقامت الفرق باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق المشترك وعمل كمين للمتهم وإلقاء القبض عليه في غضون 24 ساعة، حيث أخفى المسروقات لدى صديقته التي كانت على علم بالأمر، وألقي القبض عليها والتحقيق معها، واستعادت المسروقات وإعادتها كاملة إلى صاحبها الذي لم يصدق الأمر، وتقدم بالشكر الجزيل إلى شرطة دبي.

ونوه العميد تهلك بأن المتهم مقيم في الدولة وأنه حديث العهد بالمجال الإجرامي، حيث أفاد في التحقيقات بأنه ظل يراقب المحل عدة أيام لدراسة الفكرة إلا أنه وقع في قبضة شرطة دبي وتم تحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ولفت مدير مركز شرطة نايف إلى أنه تم اتخاذ المزيد من التدابير في مسرح الجريمة والتنسيق مع الجهات المعنية لتغيير طريقة وضع اللوحات الإعلانية الكبيرة التي اتخذها المتهم وسيلة سهلة للوصول إلى المحل، كذلك تم تقديم إرشادات بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة في تصميم نوافذ المحل والمحال المشابهة في المنطقة.

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