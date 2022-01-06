شرطة دبي تلقي القبض على آسيوي رمى زجاجة أصابت أحد المارة

المصدر: البيان

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تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على شخص من الجنسية الآسيوية قام بإلقاء زجاجة فارغة من إحدى البنايات في منطقة «الجي بي ار» بدبي، ما تسبب في إصابة بليغة في الرأس لشخص من الجنسية الخليجية.

وأوضح العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات يفيد بتعرض أحد الأشخاص من الجنسية الخليجية لإصابة بليغة في رأسه إثر سقوط زجاجة فارغة من إحدى البنايات في منطقة «الجي بي ار» بدبي، وبناء على ذلك تمكن فريق العمل في إدارة البحث الجنائي من تحديد هوية الجاني على الرغم من عدم توفر أي أدلة،أو أثر يدل عليه وتم تحديد مكان وجوده، وإلقاء القبض عليه، وتحويله للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانوني حيال ذلك.

ودعا العميد الجلاف أفراد الجمهور للإبلاغ عن أي ظواهر سلبية أو تجاوزات عبر خدمة عين الشرطة في الموقع الإلكتروني لشرطة دبي على www.dubaipolice.gov.ae أو عبر خدمة عين الشرطة في التطبيق الذكي لشرطة دبي المتوفر على متاجر التطبيقات الذكية لأنظمة ios واندرويد وهواوي.

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