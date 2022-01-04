"مدني رأس الخيمة" يعثر على 3 مواطنات ومقيمة ضللن الطريق بوادي نقب

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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عثر فريق بحث من رجال الدفاع المدني في رأس الخيمة على 3 مواطنات ومقيمة من الجنسية العربية، بعدما ضللن طريقهن في منطقة وعرة بوادي نقب الجبلية.

وأوضح العميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، تفاصيل الواقعة، إلى تلقي غرفة العمليات بلاغاً حوالي الساعة السابعة و15 دقيقة من مساء اليوم "الثلاثاء"، من شابة مواطنة تفيد بتعرضها و3 من صديقاتها للضياع في منطقة وعرة داخل وادي نقب نتيجة حلول الظلام الدامس.

وأضاف: على الفور انتقل فريق بحث مختص من مركز الدقداقة إلى المنطقة المذكورة، حيث ترجل افراده بعد وصولهم لاقصى مكان ممكن تصل إليه المركبات وباشروا عملية البحث عن المواطنات الأربعة اللاتي تتراوح اعمارهن بين 25 و 37 عاماً سيرا على الاقدام إلى أن نجحوا بعد مرور ساعتين من العثور عليهن بحالة صحية جيدة وتم اصطحابهن إلى طريق العودة دون التعرض لأية إصابات.

ودعا العميد الزعابي، مرتادي المناطق الجبلية ومحبي وممارسي هواية المسار الجبلي إلى توخي الحيطة والحذر وعدم القيام بذلك تحت جنح الظلام حفاظاً على سلامتهم خاصة في ظل وعورة المناطق الجبلية مما قد يعرضهم لخطر السقوط والأصابة.

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