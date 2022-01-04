طيران شرطة أبوظبي ينقل مصاباً آسيوياً إلى "شخبوط الطبية"

المصدر: البيان

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نقلت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية مقيم اسيوياً في الثلاثينيات من عمره، إلى مدينة شخبوط الطبية في أبوظبي أثر تعرضه لحادث اصطدام مركبة مع شاحنة وقع في الرابعة وخمسة أربعين دقيقة عصر اليوم على طريق سويحان باتجاه العين "طريق الطف" بسبب النعاس والإرهاق أثناء القيادة وأدى الحادث إصابته باصابه بليغة وشخصين آخرين مرافقين مع السائق و تم نقلهما بسيارات الإسعاف الى مدينة شخبوط الطبية .

وأقلعت طائرة الإسعاف الجوي على الفور وأسعفت المصاب ووفرت له الرعاية الطبية اللازمة أثناء نقله بالطائرة المروحية، إلى مدينة شخبوط الطبية لاستكمال العلاج.

ودعت مديرية المرور والدوريات السائقين إلى ضرورة إيقاف المركبة على الكتف الايمن خارج الطريق في حالة شعورهم بالإرهاق أو النعاس و التقيد التام بربط حزام الأمان، وعدم الانشغال عن الطريق أثناء القيادة .

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