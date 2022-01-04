الحكم على خليجي بالحبس عامين بتهمة تعاطي «الكريستال»

المصدر: (العين – جميلة إسماعيل)

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حكمت محكمة العين الابتدائية الجزائية على خليجي «غيابياً» بالحبس لمدة عامين، بتهمة تعاطي مادة «الكريستال المخدرة»، إلى جانب الحكم على شاب خليجي عشريني آخر كان يرافقه، بتهمة تسهيل التعاطي.

وتمت إدانة المتهم الأول بالتعاطي، وثبت ذلك من خلال عينة الفحص، إلا أنه تم تسجيل معارضة على الحكم الغيابي، واستبدال الحكم بدفع غرامة قدرها 5000 درهم، وتم الحكم على المتهم الثاني بعدم الاختصاص المكاني، كون المتهم حصل على المادة المخدرة من إمارة أخرى. وتمت إحالة ملف الدعوى للإمارة المختصة، وقررت النيابة العامة في الإمارة المختصة بحفظ الملف لعدم كفاية الأدلة.

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