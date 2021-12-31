إصابة 4 أشخاص بتصادم دراجة نارية مع مركبة بصحراء الظفرة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصيب أربعة أشخاص أعمارهم بين 14 و 35 سنة بإصابات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، إثر حادث تصادم دراجة نارية ومركبة وقع في منطقة صحراوية في منطقة الظفرة بإمارة ابوظبي.

وأوضح العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة ابوظبي ان إدارة طيران شرطة ابوظبي والفرق المساندة تواجدت في الموقع بعد ورود البلاغ من مركز القيادة والتحكم "غرفة العمليات " ، و تمّ تحريك طائرة الإسعاف الجوي لنقل المصابين إلى مستشفى مدينة زايد لتلقي العلاج اللازم.

وذكر أن منطقة وقوع الحادث في منطقة صحراوية بعيدة عن موقع مهرجان ليوا الدولي "تل مرعب " لافتاً إلى سرعة الاستجابة في التعامل مع البلاغ وتقديم الدعم والاسناد والرعاية للمصابين .

ودعا الجمهور الى الانتباه والحذر وعدم التهور خلال ممارسة هواياتهم المفضلة والالتزام باشتراطات السلامة والأمان وتجنب المفاجآت غير المتوقعة والتي قد تؤدي إلى وقوع مثل هذه الحوادث .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز