شرطة رأس الخيمة تضبط 67 موقعاً لترويج المخدرات خلال أسبوعين فقط

المصدر: البيان

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أسفرت جهود إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من ضبط تشكيل عصابي يضم عدداً من الأفراد من الجنسية الآسيوية تتراوح أعمارهم بين (23 و 30 عاماً) اتخذوا نحو 67 موقعاً مقراً للاتجار بالمخدرات والترويج لها بين فئات المجتمع.

وتفصيلاً، أوضح العقيد إبراهيم جاسم الطنيجي مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للعمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة ، أنه وبعد تلقيهم معلومات مؤكدة عن وجود تشكيل عصابي يروج للمخدرات، باشرت الإدارة عملها عبر فريق مختص تم تشكيله لمتابعة مجريات القضية بكل مهنية وذكاء وسرعة لمواقع المتهمين والتعرف على أساليب تحركاتهم المشبوهة وطرق عملهم التي تتبدل وفقاً للتعليمات التي تصدر إليهم ، وتم تكثيف الجهود للنيل من تجار السموم والتوصل إليهم متلبسين ، ومن خلال جهودها وتتبعها للتشكيل العصابي ، تم الوصول إلى جميع أفراده والأماكن المتخذة لإتمام جريمتهم وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة للإطاحة بهم ، وتم ضبط أنواع من المخدرات كانت بحوزتهم متعددة الأوزان والأحجام .

وثمن العقيد الطنيجي جهود فريق العمل والتي تميزت بدقة التحرك من جانبهم وضبط المشتبه بهم وضبط الكميات من المواد المخدرة وإحكام الرقابة على محاولات ترويجها وبيعها، ما كان له أبلغ الأثر في استثمار المعلومات ودراسة الوقائع ووضع الخطط للوصول إلى جميع أفراد العصابة وتوجيه ضربات موجعة لتجارها، تحقيقاً لرؤية وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة والمساهمة في تعزيز مؤشر نسبة الأمن والأمان وتقديم أفضل الخدمات بكل كفاءة وجودة.

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