شرطة أبوظبي تحذر من النصب الهاتفي وأساليب المحتالين الخادعة

المصدر: البيان

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دعت شرطة أبوظبي الجمهور بعدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص غريب، سواء أكانت كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور (OTP).



وذكرت أن بعض النصابين يقومون باستغلال أسماء المؤسسات الوطنية للاحتيال على الضحايا واستدراجهم في عمليات احتيالية كما حذرت الجمهور من اساليب خادعة يقوم بها المحتالون بإرسال رسائل نصية أو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي الواتس اب بغرض الاحتيال بحظر بطاقة الصراف الآلي لعميل البنك لعدم قيامه بالتحديث .



الساعة وبسرية تامة عن طريق الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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