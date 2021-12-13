السجن 3 سنوات لـ6 آسيويين سرقوا عاملات بمحل «مساج»

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة جنايات عجمان بالسجن 3 سنوات على كل من المتهمين ( ع، ل) 33 عاماً، و(أ، ط) 23 عاماً، و(س، م) 22 عاماً، (ع، س) آسيوي الجنسية 26 عاماً، (م، ح) 27 عاماً، و( م، ف ) 33 عاماً، وهم جميعاً من الجنسية الآسيوية لاشتراكهم بطريق الاتفاق والمساعدة في سرقة أموال من عاملات في محل مساج، وإشهارهم السلاح الأبيض، وقاموا بالاعتداء عليهن بالضرب، وشروع المتهمين الثاني والرابع بمحاولة اغتصاب إحدى العاملات، وقررت المحكمة إضافة حكم سنة للمتهمين إضافة للحكم الأول.

الاعتداء والسرقة

وتشير وقائع القضية إلى ورود بلاغ للشرطة من عاملتين من الجنسية الآسيوية، يفيد بتعرضهن للاعتداء والسرقة بالإكراه والتهديد وذلك خلال تواجدهن في محل للمساج والذي تحول لسكن مشترك للعاملات بعد إغلاقه بسبب وباء كورونا، وذكرت الشاكية أنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً طلبن طعاماً من أحد المطاعم، وعند حضور سائق المطعم لتوصيل وجبة العشاء دخل خلفه المتهمون يحملون سكاكين، ويتحدثون اللغة الأوردية، ويلبسون كمامات تغطي معظم الوجه، وكان في داخل السكن 5 فتيات، وقاموا بتهديدهن بالقتل، وتم الاعتداء عليهن بالضرب هي وصديقتها وتمكنت ثلاث عاملات بالاختباء في شرفة الشقة، فيما قام المتهمون بأخذ مبلغ 5500 درهم ومصوغات ذهبية وقام أحد المتهمين بمحاولة اغتصاب إحدى العاملات، إلا أنها بكت وتوسلت لهم بعدم اغتصابها، وبعدها هرب الجميع بعد أن قاموا بنزع كاميرات المراقبة الموجودة في المحل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز