شرطة دبي تعيد هاتفاً لخليجي سقط منه في البحر

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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كشف العقيد الدكتور حسين سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة لـ«البيان» أنه تمت إعادة هاتف ذكي إلى صاحبه من الجنسية الخليجية بعد أن سقط في البحر ليلاً أثناء وجوده بإحدى الفاعليات في منطقة دبي هاربور في الميناء السياحي، حيث تم استدعاء فرق الغوص المدربة للعثور على الهاتف، وبالفعل تمكنت الفرق خلال وقت قصير من إعادته إلى صاحبه الذي قام بدوره بتقديم الشكر الجزيل لشرطة دبي.

بلاغ

وتفصيلاً أفاد العقيد الدكتور حسين السويدي بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من أحد الأشخاص من الجنسية الخليجية مفيداً بأنه أثناء قيامه باستخدام هاتفه النقال سقط منه في البحر ولا يعرف كيفية التصرف، حيث تم تحويل البلاغ إلى مركز شرطة الموانئ الذي قام بدوره بإرسال فريق الغواصين إلى موقع البلاغ، وبدأت عمليات البحث الشاقة، حيث كان الوقت ليلاً مما يعني استخدام الكشافات ومعدات خاصة وحساب حركة الأمواج وغيرها، وبالفعل تم العثور على الهاتف في دقائق معدودة وإعادته لصاحبه الذي تقدم بالشكر الجزيل لشرطة دبي على اهتمامهم بالأمر.

ولفت العقيد السويدي إلى حرص شرطة دبي على إعادة البسمة وإدخال السعادة على قلوب المقيمين على أرضها، ولأن فقد الأشياء الخاصة أمر محزن لهؤلاء الأشخاص تبذل شرطة دبي قصارى جهدها في التخفيف من الأمر.

ونوه العقيد الدكتور السويدي بأنه على الرغم من أن هذا الإجراء يكلف شرطة دبي وقتاً وجهداً كبيرين، وغالباً ما يكون ناتجاً عن إهمال أو خطأ معين إلا أن شرطة دبي تقوم بواجبها على أكمل وجه تجاه أي شخص يتعرض لمشكلة أو موقف ما، منوهاً بأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى اثنين من الغواصين على الأقل ينتقلون بمعداتهم إلى موقع البلاغ في أي وقت كما يتواجد معهم قائد الفريق لتقييم أمور عدة وفقاً لطبيعة الشيء المفقود وطبيعة المنطقة التي فقد فيها.

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