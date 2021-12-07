دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في مستودعين للمواد الإلكترونية دون إصابات

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في مستودعين للمواد الإلكترونية بالقرب من محطة مترو صلاح الدين دون اصابات.

وتفصيلا أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 16:19 عصر اليوم يفيد بوقوع حريق في مستودع بالقرب من محطة مترو صلاح الدين، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء بورسعيد مستجيب أول وجهة اختصاص، وعند الوصول في الساعة 16:25 محققاً زمن استجابة مقداره (6) دقائق، تبين أن الحادث عبارة عن حريق في مستودعين للمواد الإلكترونية، وأن الدخان الكثيف المتصاعد من الحادث بسبب طبيعة المواد التي تتعرض للاحتراق وفق إشارة القائد الميداني.

وباشرت الفرق المتخصصة عمليات مكافحة الحريق لمنع تمدده إلى المستودعات المجاورة، وعند الساعة 16:45 افاد العميد خبير/ علي حسن المطوع قائد الحادث الميداني أن عملية السيطرة على الحادث قد تمت خلال 20 دقيقة بكفاءة ومهنية عالية، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات،

ولفت المصدر الى انه في تمام الساعة 17:05 أفاد قائد الحادث بمباشرة فرق الاطفاء عمليات التبريد خلال 45 دقيقة من وقوع الحادث، وتم تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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