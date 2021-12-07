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مدني الشارقة يسيطر على حريق اندلع بمركبة قبل جسر القصباء "فيديو"

المصدر:
  • الشارقة - عصام الدين عوض
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تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم في إحدى المركبات قبل جسر القصباء  تحمل خضروات  .

وأكد العقيد سامي التقبي مدير إدارة الدفاع المدني في الشارقة انه عند ورود البلاغ إلى غرفة العمليات تحركت فرق الانقاذ و الإسعاف على الفور  إلى مكان الحادث وتم التعامل معه بكل حرفية ومهنية ؛ مبينا أنه لم تقع إصابات ؛ كما تضرر جراء الحادث 3مركبات كانت متوقفة بالقرب من السيارة التي اندلعت فيها النيران .

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