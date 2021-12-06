جامعة الشارقة تنظم الملتقى العلمي الـ 5 لطلبة التبادل البحثي من الجامعات العالمية

المصدر: الشارقة – البيان

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نظم معهد البحوث للعلوم والهندسة التابع لمكتب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بجامعة الشارقة، الملتقى العلمي الخامس لطلبة التبادل البحثي من الجامعات والمعاهد العالمية.

والذي قدم خلال جلستين من 14 باحثاً وطالباً من 12 جامعة، وذلك بحضور الدكتور معمر بالطيب نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور عبدالله شنابلة مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة، حيث عرض الطلبة والباحثون في هذا المنتدى نتائج مشاركتهم البحثية، ضمن الفرق والمجموعات العلمية بجامعة الشارقة خلال تواجدهم بالجامعة.

حيث رحب الدكتور معمر بالطيب خلال الملتقى بالباحثين من مختلف الجامعات العالمية، التي يمثلونها وأثنى على التعاون العلمي معها والمستوى الذي أظهرته تلك البحوث ونتائجها وتحقيقها للهدف المنشود من الزيارات العلمية، التي يقوم بها هؤلاء الباحثون.

إنجازات

من جانبه تناول الدكتور عبدالله شنابلة مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة في كلمته عرضاً للإنجازات المعهد خلال السنوات الماضية والمراكز والفرق والمختبرات البحثية، والتي تعمل بجامعة الشارقة من خلال المعهد.

جلستان

وتناول المنتدى من خلال جلستين علميتين عرضاً قدمه 14 باحثاً وطالباً يمثلون أكثر من 12 جامعة ومعهداً بحثياً من عدد كبير من الدول ومنها بلجيكا، وتركيا، وبوليفيا، والأردن، والسويد، والبرازيل، وسويسرا، وإسبانيا، وأمريكا، وألمانيا، والهند، وذلك في موضوعات الطاقة المستدامة والمتجددة، والأمن السيبراني وتحليل البيانات، والبيئة، والبيو تكنولوجي، والذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات البحثية بالجامعة.

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